Театр в Екатеринбурге оцепили из-за брошенной игрушки (ФОТО)

В Екатеринбурге силовики оцепили Театр эстрады из-за оставленной кем-то игрушки. Плюшевый пес в зеленом целлофане сидит под афишей. На месте работает Росгвардия. Сейчас ждут приезда саперов, которые проверят предмет.

Напомним, две недели назад в подмосковном Красногорске 10-летнему школьнику оторвало пальцы, когда он поднял с асфальта десятирублевую купюру. Оказалось, так неизвестные замаскировали взрывное устройство с примерно 10 граммами тротила. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Екатеринбург, Елена Сычева, Степан Фатхиев

