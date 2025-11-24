Жога собрал совещание по обледеневшим дорогам и тротуарам округа

Уральский полпред Артём Жога провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Одной из центральных тем стало состояние дорог и тротуаров в регионах Уральского федерального округа.

«В ряде субъектов УрФО прошли снегопады и ледяной дождь. Из-за температурных перепадов наблюдается гололёд, сохраняется высокий риск травматизма граждан и дорожно-транспортных происшествий. Прошу держать ситуацию на постоянном контроле. Необходимо обеспечить своевременную уборку снега и наледи, обработку проезжей части и пешеходных дорожек противогололедными средствами», – поручил Артём Жога.

Отметим, что ледяной дождь накануне прошел в Свердловской и Челябинской областях. Состояние дорог и тротуаров в обоих регионах местами оставляет желать лучшего.

