Обезврежена банда, которая отправляла людей на СВО и воровала их выплаты

Сотрудники МВД и ФСБ задержали членов этнической преступной группы, которая специализировалась на хищении выплат участникам СВО.

Как сообщила пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк, шайка действовала на территории Свердловской и Челябинской областей. Преступники подыскивали мужчин, согласных отправиться на военную службу в зону СВО, а затем похищали положенные им от государства денежные выплаты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Семеро фигурантов заключены под стражу.

У них дома проведены обыски. Изъяты три автомобиля, порядка 60 сотовых телефонов, банковские и сим-карты, а также другие вещдоки.

Екатеринбург, Челябинск, Елена Владимирова

