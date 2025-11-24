Данные екатеринбуржцев утекли из-за сотрудника страховой, который уволился и «забрал базу»

Данные жителей Екатеринбурга, которые покупали полисы в страховой компании, утекли из-за одного сотрудника – он уволился и, устраиваясь на новое место работы, «забрал базу» с собой. Об этом «Новому Дню» рассказала жительница города Екатерина, которая случайно узнала, что неизвестные люди обладают полным набором сведений о ней: ФИО, возраст, паспортные данные, место проживания, номер телефона, наличие кредита.

«Я оформляю страховку по ипотеке несколько лет подряд в одной и той же страховой компании. Собственно, и в этом году я полис свой уже продлила. И тут мне приходит сообщение от другой страховой, мол, ваш полис по ипотеке подходит к концу, надо оформить продление, скиньте данные об остатке. Я, конечно, опешила, сначала подумала, что мошенники. Стала задавать наводящие вопросы – и собеседница ничтоже сумняшеся подтвердила, что да, в их страховой у меня полиса нет, но к ним устроился на работу человек из другой компании, где у меня оформлена страховка, и все данные передал он», – рассказала собеседница агентства.

По ее словам, сотрудница страховой сообщила, что не знала о том, что это нарушение закона о персональных данных. Тем не менее, екатеринбурженка обратилась в Роскомнадзор. «Думаю, будет справедливо, чтобы проверили обе компании: и ту, у которой данные «взяли», и ту, в которую «принесли». Странно, что две крупные федеральные конторы не знают действующих законов», – добавила Екатерина.

Екатеринбург, Елена Сычева

