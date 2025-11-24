Подростки-зацеперы во время движения поезда испугались и позвонили в полицию

Четыре екатеринбургских подростка насмотрелись в интернете роликов про зацеперов и решили повторить этот опасный трюк. Но в процессе один из них испугался и позвонил 02.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по УрФО, подростки 12, 13, 14 и 17 лет залезли на площадку между вагонами грузового поезда на остановке ВИЗ. Зацеперы планировали доехать до ближайшей станции, но состав долго следовал без остановок. Тогда младший из ребят испугался и позвонил на телефон «02».

Сотрудники транспортной полиции после звонка установили, что поезд, на который залезли дети, подъезжает к Каменску-Уральскому. Там юных путешественников сняли с площадки и передали инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних на станции Екатеринбург-Пассажирский, куда пригласили их родителей.

Полицейские рекомендовали родителям контролировать местонахождение детей и разъяснять правила безопасности во избежание трагических последствий.

На старшего подростка составили административный протокол по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте». Родителям остальных детей вынесли предостережения.

Подростки 12, 13 и 14 лет учатся в одной школе, а их старший приятель – студент второго курса городского колледжа. Семьи подростков благополучные и на учете ранее не состояли.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube