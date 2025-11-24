Театр музкомедии ищет рок-музыкантов, умеющих играть песни «Чайф»

Свердловский театр музкомедии ищет рок-музыкантов для нового мюзикла «Время не ждет» по песням группы «Чайф». Требуются гитарист, басист и барабанщик. Заявки на кастинг принимаются до 10 декабря.

Музыканты должны владеть инструментами на профессиональном уровне, хорошо разбираться в рок-музыке, обладать яркой подачей материала, желательно иметь опыт выступлений на сцене. Чтобы принять участие в отборе, нужно записать видео с исполнением любой песни группы «Чайф» и еще одной любой песни русской или зарубежной рок-группы. Если музыкант играет один, то он может записать себя под «плюс» или «минус», если группа – то только живьем, без плейбэков.

Лучших артистов пригласят на очное прослушивание. В составе жюри – Владимир Шахрин. Записи нужно присылать на почту ontone1980@yandex.ru .

Екатеринбург, Евгения Вирачева

