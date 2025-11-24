Мужчинам, устроившим стрельбу на свадьбе, вынесли приговор

В Екатеринбурге двое мужчин признаны виновными в хулиганской стрельбе на свадьбе. Сегодня Кировский райсуд вынес приговор стрелявшим – жениху и его другу.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, инцидент произошел в Екатеринбурге в апреле этого года. Мужчины приехали во двор дома по ул. Маяковского за невестой. Жених достал сигнальный пистолет и выстрелил вверх, в воздух. Затем его друг трижды выстрелил вверх из светошумового пистолета. Стрельба напугала жильцов дома. Хулиганская выходка попала на видео, а затем в СМИ. Было возбуждено уголовное дело.

Сегодня в Кировском райсуде мужчины, один из которых – уроженец страны из ближнего зарубежья, были признаны виновными в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, группой лиц, с угрозой применения насилия к гражданам, с применением оружия). Приговором суда жениху и его другу назначено наказание в виде штрафа в размере 480 тыс. рублей каждому.

Екатеринбург, Таисья Исупова

