Лидер движения «Мужской путь» осужден за похищение ребенка у бывшей жены (ФОТО)

В Екатеринбурге вынесли приговор лидеру общественного движения «Мужской путь» Андрею Брезгину, который похитил у бывшей жены 6-летнюю дочь и почти год прятал ее от матери.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в 2019 году Брезгин развелся с женой. Суд решил, что трое их детей останутся жить с матерью. 17 июля 2021 года Брезгин и его сын приехали домой к женщине. Воспользовавшись тем, что бывшая супруга разговаривала с сыном, Брезгин схватил 6-летнюю дочь, посадил в машину и увез ее в другой регион. Для совершения преступления он привлек двоих соучастников, один из которых заклеил обзор видеокамеры домофона, расположенного на подъезде дома, а второй увез Брезгина с дочерью на парковку на ул. Пехотинцев, где он с ребенком пересел в другой автомобиль, чтобы скрыться.

Через полтора месяца фигурант с дочерью вернулся на Урал и до июня 2022 года удерживал ребенка у себя дома, не давая общаться с матерью и другими родственниками.

«Нравственному, психическому и духовному развитию малолетней девочки причинен существенный вред. Также существенный вред причинен матери ребенка», – отметили в прокуратуре.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 330 УК РФ «Самоуправство, совершенное с применением насилия».

Брезгин свою вину не признал, пояснив, что защищал свои права как отец ребенка и действовал в интересах дочери.

Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube