Эскиз будущего памятника героям СВО выберут в начале декабря

В Екатеринбурге завершен прием заявок от участников конкурса на разработку эскизного проекта памятника героям специальной военной операции.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего отобрано 19 эскизов от 11 участников. Итоговый рейтинг члены жюри сформируют с 1 по 7 декабря.

Победителем станет участник, занявший первую строку в итоговом рейтинге, призерами – участники, занявшие вторую и третью позицию.

Победитель получит премию в размере 2 миллионов, призеры – по 500 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

