В Екатеринбурге растет заболеваемость ОРВИ: две школы ушли на дистант

Школа № 181 в Академическом районе и гимназия «Корифей» перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в городской администрации.

«Учреждения принимают решения своими оргприказами в соответствии с санитарным законодательством, которое обязывает разобщать детские коллективы (группы, классы, детсады, школы) при заболевании 20% детей», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за неделю в Свердловской области зарегистрировано 31,5 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, 14,8 тыс. из них в Екатеринбурге. Это ниже среднемноголетнего уровня на 9%, но выше предыдущей недели на 22,8%. 64,4% заболевших – дети.

Екатеринбург, Елена Владимирова

