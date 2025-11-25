В Карпинске вынесен приговор убийце, задушившему малолетнюю девочку

В Карпинском городском суде вынесен приговор 46-летнему Владимиру Семенову. В 2002 году в Волчанске он задушил 11-летнюю девочку, но преступление оставалось нераскрытым все это время. Лишь недавно при помощи новых технологий удалось установить все обстоятельства трагедии и собрать доказательную базу против убийцы.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, девочка была знакома с супругой осужденного и периодически проживала в их семье – когда ее мать злоупотребляла спиртным. В один из дней в декабре 2002 года погибшая была у них в гостях, где тоже было застолье. Девочка осталась одна в доме с Владимиром, когда его супруга с подругой ушли за сигаретами. У мужчины произошел конфликт с ребенком, и он задушил девочку. Вернувшимся женщинам он сказал, что девочка ушла домой. Тело ребенка он спрятал в подполье, а потом сжег в лесу.

Останки были найдены лишь в 2003 году, и тогда установить причину смерти и личность не удалось. Лишь спустя 20 лет при помощи современных методов экспертизы удалось идентифицировать останки и установить причину смерти девочки.

Подсудимый признал свою вину. Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, с учетом приговоров за другие преступления, Владимиру Семенову назначено окончательное наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он лишен права работать с детьми на 8 лет и обязан выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим в размере 1 млн рублей.

Карпинск, Таисья Исупова

