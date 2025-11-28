28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост. Для верующих это время подготовки к одному из самых главных праздников церкви – Рождеству Христову.

Рождественский пост называется также Филиппов, так как начинается на другой день после празднования памяти святого апостола Филиппа (27 ноября). Продолжается пост 40 дней, до Рождества Христова, 6 января.

Как и все другие христианские посты, Рождественский характеризуется определенными правилами воздержания от пищи. По строгости он уступает Великому и Успенскому. В субботу и воскресенье во время этого поста по церковному уставу разрешено есть рыбу, кроме среды и пятницы позволено немного вина. Во все дни поста верующие отказываются от мясной и молочной пищи. По словам священнослужителей, воздержание от пищи животного происхождения нужно для того, чтобы ослабить плотские страсти. Только в таком состоянии человек может увидеть свои грехи и очистить душу. Церковь предписывает воздерживаться также от дурных слов, мыслей и поступков, совершать добрые дела, молиться. Во время поста не играют свадеб.

Особо выделяются по строгости последние дни поста, начиная со 2 января. Уставом в эти дни запрещено есть рыбу, даже в субботу и воскресенье, если они попадают на этот промежуток поста. 6 января, в Рождественский сочельник, предписывается самый строгий пост: полное воздержание от пищи в течение дня. Больным, детям, беременным и кормящим матерям допускается послабление поста.

Екатеринбург, Елена Васильева

