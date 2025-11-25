Мошенники заставили девушку похитить деньги с работы и скрываться от близких

В Екатеринбурге 20-летняя девушка, работающая кассиром в магазине, стала жертвой мошенников. Она забрала деньги из кассы и скрывалась от родных и близких.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, 18 ноября сотрудница внезапно пропала с рабочего места, прихватив наличные из кассы. Семья заявила об ее исчезновении в полицию. Через день девушка сама пришла в отдел полиции и рассказала, что ее обманули телефонные аферисты.

Все началось с того, что ей позвонили якобы из телефонной компании и попросили назвать код из СМС, чтобы продлить абонентский договор. После этого ей начали писать из «МФЦ», «ФСБ» и «Центробанка». Угрожая, они убедили жертву в том, что она должна взять деньги в кассе. Злоумышленники велели незамедлительно их «изъять» и покинуть магазин.

Остаток дня замороченную девушку катали на такси по городу от одного банка к другому, пытаясь оформить на нее займы. Ее спасла испорченная кредитная история. Когда отключился мобильный интернет, мошенники отправили свою «подопечную» в хостел, запретив под угрозой «уголовной ответственности» общаться с кем-либо из знакомых.

С утра аферисты заставили жертву перевести 260 тысяч, взятые из кассы, на указанные ими счета. Ближе к вечеру они отправили ее домой с целью проверить счета ее родственников. Однако к тому времени девушка уже прочитала в соцсетях сообщения о том, что ее ищут, и все поняла.

Объясняя свое поведение, она продемонстрировала переписку с мошенниками. С жертвой также несколько раз беседовали через голосовой сервис одного из браузеров, оказав на нее дополнительное психологическое давление. Это привело к тому, что она выполнила все указания злоумышленников.

Екатеринбург, Елена Владимирова

