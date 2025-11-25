ДТП с тремя автомобилями на Серовской трассе: водитель грузовика не справился с управлением

Грузовой автомобиль спровоцировал аварию на Серовской трассе. В результате ДТП с участием нескольких машин пострадала женщина.

43-летний водитель грузового автомобиля «Ситрак» ехал из Екатеринбурга в сторону Серова. На 346 км автодороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» он не справился с управлением и столкнулся с двумя машинами. Сначала с автомобилем «ГАЗ», а затем – с легковым автомобилем «Киа Рио», ехавшим по встречке. Женщина, находившаяся за рулем легковой иномарки, получила травмы, она госпитализирована.

На месте ДТП проводятся необходимые процессуальные действия. По факту происшествия организована проверка, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото ГАИ

Екатеринбург, Таисья Исупова

