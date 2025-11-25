Два молодых человека поехали ночью в кафе и врезались в опору ЛЭП. Один из них погиб

Один человек погиб и еще один получил серьезные травмы в ДТП, которое случилось сегодня ночью на улице Пархоменко в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, 18-летний водитель Lada Granta выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Его 17-летний друг, сидевший на переднем сиденье, погиб на месте. Водителя отвезли в больницу.

Его стаж вождения составляет 2 месяца. На момент ДТП молодой человек не был пристегнут ремнем безопасности. Ранее к административной ответственности не привлекался. Освидетельствование на состояние опьянения будет проведено по месту госпитализации.

Водитель пояснил автоинспекторам, что они ехали в кафе. Как он потерял управление автомобилем, он не помнит.

Екатеринбург, Елена Владимирова

