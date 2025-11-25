Екатеринбургская дума «подорожает» до 333 миллионов рублей

Расходы на содержание Екатеринбургской думы вырастут до 333 миллионов рублей в 2026 году. Смета составлена с учетом повышения коммунальных тарифов и индексации зарплат муниципальных служащих, сообщила директор департамента финансов Юлия Медведева.

Большая часть расходов (293 миллиона рублей) пойдет на обеспечение работы аппарата думы. Непосредственно содержание депутатов обойдется бюджету в 39,2 миллиона рублей. Из них расходы на председателя думы Анну Гурарий составят 7,3 миллиона рублей, расходы на первого зама спикера Михаила Матвеева – 5,9 миллиона рублей. Остальные депутаты работают на общественных началах, но получают из бюджета компенсацию на расходы в своих округах. Как правило, это адресная помощь избирателям. В 2026 году общая сумма депутатских компенсаций составит 26 миллионов рублей.

Депутат Александр Колесников попросил мэрию увеличить эти расходы в связи с инфляцией. «Мы эти деньги не себе берем, мы их не воруем. Мы просто подсказываем администрации, куда их лучше направить, потому что мы работаем «на земле». В основном это касается объектов образования. Правильно я говорю, товарищи депутаты?» – обратился он к коллегам. «Правильно, правильно», – закивали остальные. Предложение Колесникова отметили в протоколе бюджетной комиссии, которая будет рассматривать проект городской казны на следующий год.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

