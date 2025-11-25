На въезде в Академ построят дом с фасадами в стиле ар-деко

В Академическом продолжается застройка в квартале «Первый Академ». На въезде в район построят дом, который будет выделяться среди остальных зданий фасадами в стиле ар-деко. Внутридворовое пространство украсит амфитеатр, а сами здания открытые террасы. Квартиры в доме спланировали так, чтобы даже в студии создавалось ощущение простора.

Старт продаж квартир в доме 3.21 в квартале «Первый Академ» уже объявлен. Новый комплекс будет состоять из пяти секций высотой от 10 до 25 этажей. В домах построят разные квартиры: от студий в 30-35 кв. м до четырехкомнатных вариантов семейного формата площадью до 106 кв. м. Ввод в эксплуатацию запланирован на III кв. 2027 г.

«Жилой комплекс предлагает тщательно проработанные, эргономичные и комфортные планировочные решения. Четкое зонирование даже в студиях создает ощущение простора, а наличие мастер-спальни, гардеробных и постирочных в квартирах больших форматов отвечает представлениям современного покупателя о стандартах комфорта», – рассказал главный архитектор АО СЗ «РСГ-Академическое» Александр Ананьев. Он также отметил, что квартиры на верхних этажах будут наиболее светлыми и воздушными – высота потолков здесь будет увеличена до 3 метров. Все квартиры будут сдаваться с качественной чистовой отделкой «под ключ». В доме предусмотрены также подземный паркинг и индивидуальные кладовые. На первых этажах разместятся коммерческие помещения площадью от 31 до 578 кв. м.

В квартале «Первый Академ», который возводит АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС» ), уже заселен один дом и до конца 2026 года будут сданы еще два. Также здесь проектируется школьный комплекс на 1850 мест.

Екатеринбург, Таисья Исупова

