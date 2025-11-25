ОРВИ и гриппа стало на четверть больше

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла почти на четверть по сравнению в прошлой неделе. По данным Роспотребнадзора по Свердловской области, в регионе только по итогам прошлой недели болели 31,5 тысячи человек, причем почти половина – в Екатеринбурге. «Это ниже среднемноголетнего уровня на 9% и выше предыдущей недели на 22,8%», – сообщили в санитарном ведомстве.

Там уточнили, что большая часть заболевших – 64,4% – дети. В основном люди заражаются риновирусами, гриппом, сезонным коронавирусом и другими инфекциями.

Ранее, напомним, стало известно о закрытии на карантин двух школ в Екатеринбурге. Также врачи сообщали о росте числа заболевших гонконгским гриппом, который пришел в этом году раньше обычного почти на месяц.

Екатеринбург, Елена Сычева

