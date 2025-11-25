российское информационное агентство 18+

«Дедушка уральского рока» награжден престижной театральной премией

Уральский композитор Александр Пантыкин стал лауреатом премии «Музыкальное сердце театра». Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге.

Как сообщает телеграм-канал «Свердловский рок», Пантыкин получил премию в номинации «Лучшая оркестровка» за аранжировку музыки к спектаклю «Антигона» Иркутского музыкального театра. На сайте премии сообщается, что «Антигона» – это ремейк рок-оперы композитора Владимира Соколова в авторской редакции и аранжировке Александра Пантыкина на известный сюжет одной из знаменитых трагедий Софокла, относящихся к Фиванскому циклу сказаний. В спектакле звучат песни на стихи Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Александра Айдарова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

