На курганской трассе столкнулись три автомобиля, два человека погибли (ФОТО)

Сегодня днем на 94-м километре автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган в Каменском районе столкнулись автомобили «Дэу Нексия», ВАЗ-2111 и «Нива». Два человека погибли, еще трое получили травмы.

Как сообщили в облГАИ, водитель «Нексии», 68-летний житель Курганской области, и водитель ВАЗ-2111, 44-летняя жительница Каменского района, скончались на месте. Также пострадали три пассажира, в том числе двое детей – один ехал в «Нексии», другой – в «одиннадцатой». Их отвезли в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые устанавливают обстоятельства случившегося. Организована реверсивная схема движения.

Екатеринбург, Курган, Елена Владимирова

