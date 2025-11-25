Девятиклассников, не сдавших экзамены, обучают 32 рабочим профессиям

В Свердловской области второй год подряд реализуется программа, по которой девятиклассники, не прошедшие аттестацию по итогам экзаменов, могут бесплатно получить профессию.

Как сообщили в ДИПе, количество программ обучения увеличено до 32. Наибольшей популярностью традиционно пользуются программы технической направленности, которые выбирают почти половина девятиклассников. Среди них: слесарь-ремонтник, монтажник радиоэлектронной аппаратуры, слесарь механосборочных работ, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-инструментальщик. Примерно треть подростков выбирают профессии сферы обслуживания.

«Часть ребят благодаря этому проекту уже получили рабочие места, другие пересдали экзамены в школе и продолжили свое обучение», – сказала министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

Центры обучения подростков работают на базе 33 колледжей и техникумов Екатеринбурга, Первоуральска, Нижнего Тагила, Карпинска, Ирбита, Камышлова, Каменска-Уральского, Верхней Салды, Сухого Лога, Красноуральска, Красноуфимска, Режа, Талицы, Сысерти, Ревды и Краснотурьинска.

Обучение бесплатное, проводится в очной форме с обязательным прохождением практики на предприятиях и в организациях реального сектора экономики. Благодаря действующим договоренностям с работодателями, у всех выпускников есть возможность трудоустройства по полученной профессии. В числе партнеров проекта – АО «Завод «9», МБДОУ «Детский сад № 83», ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина». По итогам пилотного проекта в 2024 году более 60% участников пересдали экзамены, получили аттестат и продолжили обучение в колледжах по программам среднего профессионального образования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

