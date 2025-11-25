Суд присяжных вынес приговор уральцу, до смерти избившему знакомого

Первоуральский городской суд вынес обвинительный приговор 36-летнемумужчине, который дважды в пьяном виде сильно избил людей. Один из пострадавших после драки скончался.

Уголовное дело Николая Генриха рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Как установил суд, первое преступление мужчина совершил в июне 2024 года в Первоуральске. Будучи пьяным, он возле магазина поссорился с незнакомой женщиной. Генрих схватил ее за шею, прижал к перилам и стал душить, одновременно угрожая убийством. Затем он выкрутил жертве мизинец, а когда женщина попыталась освободиться, несколько раз ударил ее кулаком в лицо. Пострадавшей был причинен вред здоровью средней тяжести.

Вторая драка, повлекшая смерть человека, произошла в мае 2025 года. Генрих распивал спиртное в квартире со знакомым и поссорился с ним. Он не менее пяти раз ударил его кулаками по лицу и голове, а затем руками сдавил шею. Через два дня мужчина от полученных травм скончался.

Присяжные признали Генриха виновным в умышленном причинении вреда здоровью женщины (ч. 1 ст. 112 УК РФ) и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть мужчины (ч. 4 ст. 111 УК РФ). При этом его оправдали по статье «Угроза убийством». Присяжные сочли подсудимого заслуживающим снисхождения.

На основании их вердикта суд приговорил первоуральца к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Первоуральск, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube