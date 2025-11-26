На Урале оказались в дефиците дворники

В третьем квартале спрос на дворников в Свердловской области вырос на 22% по сравнению с первым кварталом. При этом претендентов на такую работу немного – всего 1,2 резюме на вакансию (при норме от 4-х резюме на вакансию), сообщают специалисты рекрутинговой платформы hh.ru.

Медиана предлагаемой зарплаты для дворников составляет в Свердловской области 40 000 рублей, и это на 19% (или на 7600 рублей) больше, чем в начале года. При этом сами соискатели на позиции дворников претендуют на зарплату в 41 800 рублей.

Отметим также, что на Урале наиболее конкурентные зарплаты дворникам готовы платить в Ямало-Ненецком автономном округе (60 400 руб.), в остальных регионах предложения скромнее: в Ханты-Мансийском автономном округе – 50 500 руб., в Свердловской области – 40 000 руб., в Челябинской – 32 500 руб., в Тюменской – 30 500 руб., в Курганской – 29 900 руб.

Екатеринбург, Елена Владимирова

