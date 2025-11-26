Полпред президента Артем Жога и губернатор Денис Паслер поздравили Ельцин-центр с юбилеем (ФОТО)

В Екатеринбурге отметили 10-летие Ельцин-центра. Юбилейную выставку посетили полпред президента в УрФО Артем Жога и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Экскурсию для них провела дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, Артем Жога зачитал поздравительный адрес президента Владимира Путина, в котором, в частности, говорится: «Сегодня мы отмечаем 10-летие Ельцин-центра, который создавался не только для сохранения и изучения наследия первого президента России, не только как дань его памяти, но и для исследования сложной, трудной, противоречивой эпохи радикальных перемен. Этот период является неотъемлемой частью многовекового неразрывного пути нашей страны, и просветительская деятельность центра основывается именно на таких подходах, на глубоком понимании целостности исторического развития России. Особое внимание уделяется личности Бориса Николаевича Ельцина и самому институту президентства».

Губернатор Денис Паслер заявил, что как объект исторического наследия первого президента России Ельцин-центр имеет большое значение и для города, и для Свердловской области.

«Сегодня Ельцин-центр – это современная площадка для реализации просветительских проектов, проведения общественных мероприятий, экспертных дискуссий и форумов по самому широкому спектру тем. Среди прочего, здесь проводились акции некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты, в том числе сборы гуманитарной помощи для участников СВО и членов их семей», – цитирует губернатора департамент информполитики.

Как уже сообщал «Новый День», Ельцин-центр бы торжественно открыт 25 ноября 2015 года. На церемонии выступили с приветственными речами президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и вдова первого президента Наина Ельцина.

Владимир Путин заявил: «В образе самого Бориса Николаевича Ельцина отразились колоссальные вызовы, трудности и противоречия того времени. Он отличался волевым, прямым и решительным характером. Благодаря этим его качествам наша страна не соскользнула с избранного демократического пути развития».

Президент также отметил, что его предшественник «глубоко понимал драматизм кардинальных преобразований того периода», «пропускал его через свою душу», сомневался и мучился, зная, через какие тяжелейшие испытания пришлось пройти народу России. «Когда он решил уйти в отставку – как мы все помним, он обратился к народу с искренними, поистине исповедальными словами. В этом – его сила, его честность», – отметил Владимир Путин.

