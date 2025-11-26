Стал известен соперник Штыркова на заключительный турнир года

Лига RCC назвала имя соперника для бойца клуба «Архангел Михаил» и президента Академии спорта РМК Ивана Штыркова – против него 12 декабря в клетку выйдет один из лучших тяжеловесов России Валентин Молдавский. Они возглавят турнир по смешанным единоборствам RCC 24, который станет заключительным в этом года.

«Уже пять лет Иван Штырков идет в ММА без поражений. Сейчас его победная серия насчитывает восемь поединков, пять из которых закончились нокаутами. В последнем поединке в мае этого года Штырков победил единогласным решением экс-бойца UFC Шамиля Гамзатова», – напомнили в RCC.

Молдавский – один из лучших учеников легендарного Федора Емельяненко. Он был чемпионом международной лиги Bellator, а также имеет в своем резюме выступления в Rizin и PFL.

