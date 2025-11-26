ФОК заплатит 100 тысяч рублей учительнице за нанесенный моральный вред

В Первоуральске учительница получила травму, когда пришла с учениками в физкультурно-оздоровительный комплекс «Гагаринский». Женщина поскользнулась и упала на обледеневшей дорожке, ведущей к главному зданию ФОКа. Медика в спортивном учреждении не оказалось, пострадавшую увезла в травмпункт мама одного из учеников. Там выяснилось, что женщина сломала руку. Из-за травмы она целый месяц была на больничном. Педагог обратилась с иском в Первоуральский городской суд, в котором просила взыскать с частного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Гагаринский» компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Представители ФОКа заявили что доказательств падения женщины именно на их территории нет. Однако суд, изучив материалы дела, показания свидетелей-очевидцев и медицинские документы, пришел к выводу, что падение действительно произошло на территории комплекса «Гагаринский». И причиной этого стала неубранная наледь на дороге, ведущей от КПП до главного корпуса. Первоуральский городской суд частично удовлетворил требования, взыскав с ответчика 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба судов Свердловской области. Иск был обжалован в апелляции, но безуспешно.

Первоуральск, Таисья Исупова

