На этой неделе в Свердловской области будет снежно

В ближайшие дни на Среднем Урале похолодает и выпадет снег. Температура опустится ниже нуля уже завтра.

По словам метеоролога Алексея Пулина, днем и вечером 26 ноября в регионе пройдет небольшой снег, а уже в пятницу на Урале ожидаются существенные осадки.

Сегодня в Свердловской области днем будет от -3 до +2 °C, ночью – от -1° до -6°, порывы ветра будут достигать 17 м/с. 27 ноября дневная температура опустится до -5°, на крайнем севере – до -10°, ветер ослабеет до 9 м/с. «Оттепель вернется днем 28 ноября в юго-западные районы области, 29 ноября – на весь крайний юг. В большинстве районов севера удержатся отрицательные значения температуры», – рассказали в Уралгидрометцентре.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube