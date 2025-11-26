Уралец не хотел пьяным подвозить товарища и убил его, а потом расчленил

В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу об убийстве с расчленением. 12 июня 2025 года в коллективном саду на станции Монзино два товарища Олег Ласкин и Валерий Корепанов вместе выпивали, – сообщает пресс-служба судов Свердловской области. Но потом между мужчинами произошел конфликт. Ласкин отказался подвозить Корепанова, ссылаясь на то, что не сядет за руль пьяным. Однако товарищ был настойчив, схватил нож для чистки рыбы и стал угрожать убийством. Ласкин принял все в серьез, ударил оппонента по лицу, а когда тот упал, выхватил нож из его рук. Товарищ предпринял попытку убежать, но Ласкин нанёс ему смертельный удар ножом в спину.

Затем убийца постарался скрыть следы преступления. Он расчленил тело товарища при помощи электропилы и ножа, и развез части в разные места города. Ноги выбросил водоем, остальное спрятал в лесополосе. Спустя 6 дней обвиняемого арестовали. Свою вину Олег Ласкин признал полностью и раскаялся в содеянном. Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил его к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор вступит в силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Нижний Тагил, Таисья Исупова

