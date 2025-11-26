За год в Екатеринбурге в авариях погибли 74 человека

Число ДТП в Екатеринбурге в 2025 году сократилось на 300 по сравнению с прошлым годом. Всего произошло 847 аварий, в которых погибли 74 человека. Статистикой аварийности поделился на пресс-конференции начальник отделения ДПС и розыска отдела Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу майор полиции Антон Попов.

Он уточнил, что аварии в городе чаще всего случаются из-за того, что водители не держат дистанцию, не уступают дорогу другим машинам и сбивают пешеходов.

Больше всего аварий происходило в Чкаловском и Верх-Исетском районах. В Чкаловском районе самая проблемная дорога – Полевской тракт. Это длинная трасса с оживленным движением, которая соединяет отдаленные части города, поэтому водители на ней разгоняются. В Верх-Исетском районе много ДТП также из-за удаленности объектов и большой протяженности дорог, например, Чусовского тракта.

Самыми аварийными перекрестками в городе считаются Челюскинцев – Космонавтов и, в последнее время, Белинского – Фурманова. «В последний год проблемным местом стал перекресток Белинского – Фурманова. Долгое время там не было аварий, но теперь, несмотря на установленные камеры и разделенные транспортные потоки, ДТП происходят. Мы изменили там организацию движения: установили дополнительную секцию светофора, которая загорается в отдельном такте и разрешает движение прямо. Стараемся анализировать аварийные участки и менять на них организацию дорожного движения», – подчеркнул Антон Попов.

