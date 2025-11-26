В ГИБДД объяснили, как камеры влияют на поведение водителей

Несмотря на то что некоторые водители сбрасывают скорость только перед камерой, а потом снова разгоняются, комплексы фиксации нарушений не отменяют главного: средняя скорость на дорогах снижается для всех. На это обратил внимание на пресс-конференции начальник отделения ДПС и розыска отдела Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу Антон Попов.

«Установка камер снижает скорость всего транспортного потока. Если один водитель перед камерой притормозит, а потом разгонится, то большая часть потока – они все равно не такие», – пояснил он.

В качестве примера Антон Попов привел Кольцовский тракт, где до появления камер постоянно происходили аварии: «После введения комплекса фотовидеофиксации в 2011 году ситуация более-менее стабилизировалась. А когда камеры установили по всему протяжению дороги – аварийность ушла совсем. Если ДТП там и происходят, то в основном по невнимательности: кто-то резко остановился, либо у кого-то случилась неисправность автомобиля».

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube