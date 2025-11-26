Львам устроили зимние вольеры

Львам из екатеринбургского зоопарка обустроили зимние вольеры: там провели ремонт. После него в «зимней резиденции» появились декорации из полимерного бетона, имитирующие природный ландшафт, и живые деревья.

«Такие перемены важны для питомцев зоопарков. Каждый новый объект вызывает интерес, предоставляет возможности для поддержания природных инстинктов – изучения, обозначения своей территории запахами и является дополнительными местом для игр и отдыха», – сообщили в пресс-службе зоопарка.

Увидеть львов в обновленных вольерах можно на 1 этаже павильона «Южный».

Екатеринбург, Елена Сычева

