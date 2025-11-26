Осужденному за мошенничество главе не дали уволиться по собственному желанию

В Нижнесергинском районе прокуратура добилась изменения формулировки в документе об увольнении главы Кленовского сельского поселения Александра Матвеева.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в мае 2025 года Матвеева приговорили к 3 годам колонии за мошенничество. В суде доказали, что с мая 2017 года по июль 2018 года он заключил с местным бизнесменом 34 фиктивных договора на благоустройство села, в результате чего было похищено 2,8 млн рублей из бюджета.

За два дня до вынесения приговора Матвеев написал заявление об увольнении с поста главы по собственному желанию. Сельская дума его удовлетворила, несмотря на то что депутатам уже поступило прокурорское представление об увольнении Матвеева в связи с утратой доверия.

Прокуратура через суд настояла на том, чтобы дума изменила формулировку в решении на «увольнение в связи с утратой доверия» с включением Матвеева в реестр лиц, уволенных за совершение коррупционного правонарушения.

Нижние Серги, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube