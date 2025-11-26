Фермеру, продавшему отару овец на «Авито», пришлось добиваться оплаты через суд

В Верхнепышминском городском суде рассмотрели дело о сделке по продаже овец. Фермер из Талицкого района Виктор С. решил продать свою отару через «Авито». На объявление откликнулся Сейран А., и мужчины заключили сделку. За 102 овцы Виктор должен был получить чуть более 1 млн рублей. Детали уточнили в мессенджере, после чего покупатель перевел фермеру 250 тысяч рублей в качестве аванса.

Представитель покупателя приехал в обговоренное с продавцом время, подписал договор купли-продажи и заверил печатью, погрузил овец в грузовик и уехал. После этого Сейран перестал выходить на связь, оставшуюся часть суммы ВИктор С. так и не получил.

Фермер обратился в Верхнепышминский городской суд с иском о взыскании с покупателя суммы неосновательного обогащения. Но как выяснилось, договор, который подписал продавец, был оформлен на индивидуального предпринимателя Соса М., подписан Сейраном А., а скреплен печатью Геврога П., который и увез отару. В суде Сос М. отрицал, что является покупателем отары, договор подписывал не он и печать не его. Чтобы разобраться в деле, суд назначил почерковедческую экспертизу, которая подтвердила, что договор подписан Сейраном А. Геврог пояснил, что действовал по просьбе Сейрана и в его интересах.

В итоге суд частично удовлетворил исковые требования, признал договор купли-продажи незаключенным. С Сейрана А. в пользу продавца овец взыскано 763 880 рублей как неосновательное обогащение, а также расходы по уплате госпошлины. Что стало с отарой овец история умалчивает, – отметили в пресс-службе судов Свердловской области.

Екатеринбург, Таисья Исупова

