Уральцам напомнили, какой мусор нельзя выбрасывать на контейнерную площадку

Не весь мусор, образующийся в быту, относится к бытовому – или, как прописано в документах, к твердым коммунальным отходам. И не весь мусор можно выбрасывать на контейнерную площадку. Об этом напоминают свердловские регоператоры.

Так, к твердым коммунальным отходам не относится строительный мусор. «Это могут быть остатки демонтированных бетонных стен, битый кирпич, кровельные материалы, перекрытия и так далее. Такой мусор вывозят специализированные организации, имеющие лицензию на обращение со строительными отходами, по заявке и отдельному договору. Складировать на контейнерной площадке строительный мусор нельзя. Кроме того, такие отходы, оказавшиеся в баке, могут повредить гидравлические прессы мусоровозов», – сообщили в пресс-службе «Спецавтобазы».

Выносить на контейнерную площадку нельзя и автомобильные шины – это опасные отходы, которые запрещается размещать на свалках ТБО. Их должны утилизировать специализированные организации. В Свердловской области есть производства, занимающиеся переработкой автопокрышек – их измельчают, а из полученных гранул делают коврики и брызговики для автомобилей, добавляют их в асфальтовые смеси для придания гибкости и прочности дорожному полотну.

Не относятся к бытовым отходам и любые другие нефтесодержащие продукты – лакокрасочные материалы, растворители, автомобильные масла и тому подобное. Кроме того, не стоит выбрасывать вместе с обычным мусором энергосберегающие и люминесцентные лампы, батарейки, аккумуляторы, ртутные градусники. Обращением с этими отходами также занимаются специализированные организации.

