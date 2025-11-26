Новую книгу Иванова смели с полок уральских книжных

Новую книгу писателя Алексея Иванова «Невьянская башня» смели с полок книжных магазинов в Екатеринбурге. Романа, рассказывающего о династии Демидовых, в наличии нет, хотя в продажу он поступил только вчера. Его обещают привезти под заказ на следующей неделе. Розничная цена за печатную версию – больше 1000 руб.

События романа происходят в 1835 году. Он рассказывает о судьбе горнозаводчика Акинфия Демидова: борьбе внутри семьи, деле о фальшивомонетчестве, давлении местной власти в лице Татищева и государственной – в лице фаворита императрицы, а также о простое завода в Невьянске из-за слухов о демоне, нападающем на работников.

Попасть в саму Невьянскую башню после прочтения не получится: она закрыта на ремонт как минимум до конца этого года. Точные сроки окончания реконструкции не называются.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube