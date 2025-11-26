Уральцы пожаловались Паслеру на общественный транспорт. Вот его ответ

В ходе прямой линии с губернатором Свердловской области Денисом Паслером одной из главных проблемных тем, по которой было задано больше всего вопросов, назвали работу общественного транспорта в Екатеринбурге. Люди жаловались на большую загрузку в часы пик, нарушения графиков.

«Если бы реформа была завершена и была эффективна, жалоб было бы немного. Настройка будет длиться с учетом брутто-контрактов до трех лет», – ответил Паслер.

Он напомнил, что транспортная реформа в Екатеринбурге началась в 2024 году. «Механизм брутто-контрактов единственно правильный. Положительные шаги появились. Мы видим, что меняется техника. Только в этом году мы получили 50 троллейбусов, следующие 50 уже отторгованы. Это будет завершение обновления парка троллейбусов, возможно, в первом квартале мы их получим. Стали получать новые трамваи и автобусы-гармошки», – сказал губернатор.

Он также добавил, что в рамках транспортной реформы предсусмотрена закупка 316 автобусов по всей области.

Первый вопрос от зрителей поступил из Среднеуральска и также касался транспорта: на 111-м маршруте не хватает автобусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

