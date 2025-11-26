Денис Паслер: в Свердловской области увеличен бюджет на расселение ветхих и аварийных домов

В бюджете Свердловской области на 2026 год заложено 1,8 миллиарда рублей на расселение ветхого и аварийного фонда жилья.

«Мы в два раза увеличили сумму (в 2025 году было 800 миллионов рублей), несмотря на все сложности с бюджетом и ограничения. Мы понимаем, что федеральная программа [по расселению] закрылась, но вопрос жилья очень важен. Поэтому будем работать в этом направлении и дальше. Объектов к расселению в регионе достаточно, как и решений судов. Да, все вопросы мы не сразу решим. Но мы определили объекты к расселению на ближайшие три года. В следующем году планируем не менее 90 объектов расселить», – сообщил Денис Паслер во время прямой линии.

По словам губернатора, в предыдущие годы в Свердловской области было расселено почти 510 тысяч квадратных метров аварийного жилья, 31 тысяча жителей получили «новое современное жилье».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

