Власти насчитали 99 пострадавших от недобросовестных застройщиков ИЖС

В Свердловской области в реестр пострадавших от недобросовестных застройщиков индивидуального жилья включили 99 семей. Такую информацию на прямой линии озвучил губернатор региона Денис Паслер в ответ на жалобу свердловчанина, который посетовал, что министерство строительства области не решает эту проблему.

«Мы разбирали несколько таких случаев: часть дольщиков получили жилье, часть жилья еще достраивается, но эти объекты на контроле. Один раз министерство на правительстве отчитывалось по поводу таких компаний и дольщиков. У нас таких случаев порядка 90-100 зафиксировано. Сказать, что мы совсем ничего не делаем, все-таки несправедливо, Во-первых, точно уже как минимум по половине таких недобросовестных застройщиков уже возбуждены уголовные дела», – сообщил глава региона.

Он напомнил, что в рабочую группу по проблеме обманутых застройщиками покупателей включены представители банков, правоохранительных структур. «Я возьму обязательно это обращение в работу. И обязательно заслушаем коллег на правительстве в этом году, посмотрим, что можно сделать и нужно сделать. Ну и, конечно же, для того чтобы защититься от недобросовестных застройщиков, надо работать в большей степени с эскроу-счетами», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

