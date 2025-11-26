Денис Паслер: к следующему набору в кадровый резерв закончим спецоперацию и возможность принять участие будет у всех участников СВО

Денис Паслер в прямом эфире ответил на вопрос участника СВО о возможности попасть в программу «Кадровый резерв». Молодой человек рассказал, что для него это стало проблемой – подать документы лично, так как он находится непосредственно в зоне спецоперации. Речь идет о проекте «Управленческие кадры Урала», который является региональным аналогом программы «Время героев».

Денис Паслер отметил, что сейчас по этой программе отобрано 66 ребят, 31 из них уже приступили к очному этапу обучения, еще 35 – когда демобилизуются. За обучающимися закреплены наставники, по окончании обучения бывшие участники СВО войдут в кадровый резерв управленцев, которые смогут работать в региональных органах власти.

«Мы будем продолжать эту программу», – отметил губернатор. «Подавать документы очно или заочно – решаемый вопрос, – сказал Денис Паслер. – К следующему набору закончим спецоперацию, победим, и будет у всех возможность подать в любой форме».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube