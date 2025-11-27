10-летний школьник провалился под лед в Академическом

В Академическом ребенок провалился под лед на пруду. Как сообщает телеграм-канал akademekb, мальчика достали из воды прохожие. Инцидент произошел вчера, в 16:30.

На помощь молодому человеку, вытащившему школьника, пришли сотрудники прокатной фирмы, расположенной на пруду. Они помогли ребенку: переодели в сухую одежду, напоили горячим чаем, сообщили родителям, а также вызвали скорую и полицию. Сотрудники проката отмечают, что дети ежедневно гуляют у пруда, пытаются выйти на лед или бросают в водоем камни.

По словам директора фирмы «Прокатут» Сергея Антонова, пострадавший мальчик был с компанией других ребят, которые тоже пытались выходить на лед. У товарища вытащить провалившегося мальчика не получилось. «В том месте, где произошел инцидент, глубина около 2 метров, он мог утонуть», – рассказал Антонов «Новому Дню».

Госпитализировать мальчика не стали, он ушел с мамой домой. Сергей Антонов также рассказал, что в администрации Академического района планируется собрание, на котором будет рассмотрен инцидент. На него пригласят, вероятно, и директоров школ Академа, чтобы в учебных заведениях провели работу с детьми и рассказали об опасности выхода на лед. «Также стоит поговорить об этом и родителям», – говорит собеседник агентства. «Пруд находится в самом центре района, здесь постоянно много людей, и мы часто видим, и как дети выходят на лед, и взрослые. Видели по камерам, что даже на питбайке пытались туда выезжать. Но лед пока тонкий и опасный», – предупредил он.

Екатеринбург, Таисья Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube