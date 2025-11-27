Бюджет 2025 года увеличен на 7,2 млрд рублей (ИНФОГРАФИКА)

Депутаты заксо на внеочередном пленарном заседании одобрили поправки в региональный бюджет 2025 года.

Министр финансов Свердловской области Александр Старков рассказал, что прогноз по доходам и расходам областного бюджета предлагается увеличить на 7,2 млрд рублей. В результате доходы составят порядка 491 млрд рублей, расходы – 536,3 млрд рублей. Проект закона подготовлен с учётом исполнения проекта областного бюджета на 2025 год за 10 месяцев.

При этом верхний предел госдолга на начало 2026 года будет равен 76,7 миллиарда рублей, что на 44,1 миллиарда меньше, чем прогнозировали ранее.

Старков обозначил некоторые статьи дополнительных расходов: 3,2 млрд рублей – на единовременные выплаты участникам СВО; 1,5 млрд рублей – на финансирование городского наземного транспорта (брутто-контракты); 600 млн – на исполнение соглашения с ГК «Росатом» о развитии «атомных» городов; 759,4 млн рублей – на реконструкцию ЕКАД, 100 млн рублей – фото- и видеофиксация нарушений на дорогах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

