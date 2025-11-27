российское информационное агентство 18+

Четверг, 27 ноября 2025, 10:47 мск

На трех маршрутах Екатеринбурга в январе появятся новые автобусы

Фото: телеграм-канал Дениса Паслера

В Екатеринбург прибыли 15 низкопольных автобусов марки «ЛиАЗ», закупленные в рамках транспортной реформы. Машины выйдут на маршруты № 51, 57, 67 в январе 2026 года, когда их брендируют и доукомплектуют.

Новые автобусы вмещают до 112 пассажиров. Салон оборудован климат-контролем, видеонаблюдением, информационными табло, валидаторами и USB-зарядками. Есть также пандусы для маломобильных граждан и кнопки вызова водителя.

«ЛиАЗы закуплены по льготной госпрограмме, в рамках которой в уральскую столицу по договору лизинга до конца года поставят еще 169 автобусов», – сообщил губернатор Денис Паслер в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

