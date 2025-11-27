На трех маршрутах Екатеринбурга в январе появятся новые автобусы

В Екатеринбург прибыли 15 низкопольных автобусов марки «ЛиАЗ», закупленные в рамках транспортной реформы. Машины выйдут на маршруты № 51, 57, 67 в январе 2026 года, когда их брендируют и доукомплектуют.

Новые автобусы вмещают до 112 пассажиров. Салон оборудован климат-контролем, видеонаблюдением, информационными табло, валидаторами и USB-зарядками. Есть также пандусы для маломобильных граждан и кнопки вызова водителя.

«ЛиАЗы закуплены по льготной госпрограмме, в рамках которой в уральскую столицу по договору лизинга до конца года поставят еще 169 автобусов», – сообщил губернатор Денис Паслер в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube