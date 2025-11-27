Годовалый ребенок отколупал от бабушкиной печки кусочек глины и чуть не задохнулся (ФОТО)

Врачи четырех свердловских медучреждений благодаря слаженному взаимодействию спасли годовалого ребенка, которому в бронх попал кусочек глины.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, малыш был у бабушки в поселке, когда у него появились температура, одышка и кашель. В местной поликлинике пациенту назначили ингаляции и жаропонижающие препараты, которые улучшили состояние, однако через пару дней, уже будучи в Екатеринбурге, ребенок начал задыхаться. Бригада скорой помощи доставила его в ДГКБ № 11, где его подключили к ИВЛ.

По словам бабушки, за пару дней до начала заболевания ребенок отковырял кусочек глины от деревенской печки, а потом закашлялся, поперхнувшись.

Крайне тяжелое состояние малыша потребовало применения передовой методики экстракорпоральной мембранной оксигенации – с ее помощью кровь пациента насыщалась кислородом, пока медики извлекали инородное тело из дыхательных путей.

Малыша было решено перевести в отделение анестезиологии-реанимации для детей Свердловской областной клинической больницы № 1 – единственное медучреждение региона, где применяют такую технологию. Транспортировку выполнила бригада Территориального центра медицины катастроф.

Екатеринбург, Елена Владимирова

