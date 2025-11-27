Управление охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК отмечает 50 лет

Управление охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК отмечает 50-летие. Подразделение было создано в 1975 году как центральная энергетическая лаборатория. Сегодня в его составе работают три специализированных лаборатории и отдел производственного экологического контроля, в которых трудятся 48 высококвалифицированных специалистов.

За полвека работы функции службы трансформировались от локального контроля над отдельными параметрами до комплексной системы экологического менеджмента, соответствующей современным стандартам, и управления экологическими рисками на стратегическом уровне.

Ежегодно специалисты управления проводят свыше 150 тысяч измерений на производственных объектах комбината, выполняют более 12 тысяч замеров качества атмосферного воздуха в городах Урала и порядка 20 тысяч исследований качества технологических вод, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа.

Анализ охватывает большой перечень нормируемых для предприятия веществ. Дополнительно часть показателей контролируют сторонние аккредитованные организации. Результаты мониторинга направляют в территориальный орган Роспотребнадзора и в Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При участии экологов комбинат последовательно снижает удельные атмосферные выбросы, повышает долю переработки промышленных отходов, внедряет технологии замкнутого водопользования.

Значительная часть работы ведется в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Из девяти запланированных мероприятий проекта семь уже реализовано. В результате общий объем снижения загрязняющих веществ составил 7,97 тыс. тонн, а инвестиции в эти проекты превысили 14,62 млрд рублей.

Среди ключевых проектов последних лет: ввод новых доменных печей №6 и №7 с современными аспирационными системами, техперевооружение коксохимического производства, включая переход на закрытый цикл охлаждения коксового газа, модернизация аспирации в конвертерном и прокатных цехах, закрытие морально устаревшей пекококсовой батареи. Эффективность проведенных природоохранных мероприятий подтверждается проверками федеральных надзорных ведомств.

В ближайшие годы будут продолжены работы по техперевооружению биохимической установки с инвестициями свыше 1 млрд руб., техническому перевооружению водооборотных циклов, коксовой батареи №10 с объемом вложений свыше 28 млрд рублей, которое обеспечит дополнительное сокращение выбросов на 1 тыс. тонн в год.

Отметим, что ЕВРАЗ НТМК регулярно публикует экологическую статистику, участвует в национальных и отраслевых проектах по устойчивому развитию, поддерживает экологические инициативы населения.

Екатеринбург, Елена Васильева

