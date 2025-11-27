Уральцы смогут обмениваться архивными тарифами на связь

Мобильный оператор Yota представил сервис, который дает возможность действующим клиентам предложить другим абонентам выгодные условия своего архивного тарифа и получить за это бонус. Для этого абонентам оператора достаточно разместить собственный тариф на платформе YotaАрхив. За его подключение новым пользователем владелец тарифа следующие полгода будет получать 20% от стоимости на собственный мобильный счёт.

Платформа объединяет уникальные архивные предложения оператора, позволяя новым абонентам найти на ней выгодные условия уже закрытых для подключения тарифов. Новые пользователи могут выбирать из предложений, размещённых самими абонентами. Добавить свой тариф на платформу может любой пользователь в личном кабинете, нажав кнопку «Поделиться тарифом». После того, как предложением воспользуется новый абонент, владелец тарифа получит бонус в размере 20% от его стоимости на мобильный счёт. Сумма будет начисляться ежемесячно в течение полугода.

Кроме того, на платформе доступно пять тарифов от оператора. Для упрощения выбора предусмотрена удобная система фильтрации по ключевым характеристикам: стоимость, объём интернет-трафика и количество минут. Определившись с подходящим вариантом, его можно забронировать на 20 суток, и он исчезнет из списка доступных другим пользователям предложений. Таким образом зарезервировать можно до пяти предложений. Сразу после покупки абоненты, оформившие подключение, также смогут делиться своим тарифным планом.

Напомним, ранее о возможности сохранения номера и условий тарифа при смене оператора заявил «Мегафон». Сделать это можно как через мобильное приложение, так и придя в салон.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube