Суд взыскал с черного лесоруба 34 миллиона рублей

В Тугулымском районе суд удовлетворил иск прокурора о взыскании в пользу лесничества свыше 34,3 миллиона рублей с мужчины, который целый год незаконно рубил деревья.

Местный житель занимался вырубкой без соответствующих документов для продажи древесины с 2019 по 2020 годы, сообщили в прокуратуре. В январе 2025 года его признали виновным в преступлении по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка в особо крупном размере». Материальный ущерб, нанесенный Тугулымскому лесничеству, был оценен в сумму свыше 34 миллионов рублей. По решению суда, осужденный мужчина должен компенсировать эту сумму. Исполнение судебного акта поставлено на контроль прокуратуры.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

