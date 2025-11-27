Юридически подкованный пенсионер заставил работать нерадивых коммунальщиков

Пенсионер из Красноуральска заставил свою управляющую компанию работать и нормально обслуживать дом. Для этого он обратился в прокуратуру. Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокурор провел проверку по обращению ветерана труда – и подтвердил жалобы жильцов. «В ходе надзорных мероприятий в деятельности ООО «Управляющая компания» вскрыты факты ненадлежащего содержания общедомового имущества дома № 25 по улице Ленина», – сообщили там.

В частности, в подъезде отваливалась штукатурка и краска на стенах, чердак и подвал были завалены мусором, на вводе в дом не было изоляции у трубопровода, и здание подтапливало. Прокуратура возбудила административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, директору внесли представление, а жильцам сделали перерасчет – примерно на 25 тысяч рублей. Также коммунальщики провели ремонт подъездов в доме, разобрали мусор с чердака и из подвала, заизолировали трубы.

Екатеринбург, Елена Сычева

