Алексей Орлов раскрыл формулу успеха Екатеринбурга

Для достижения городами национальных целей необходимо постоянное взаимовыгодное и уважительное сотрудничество муниципальных властей, представителей бизнеса, науки и всех категорий общества – от детей и молодежи до пенсионеров. Идеальный современный город – это тот, который отвечает на запросы жителей всех возрастов и социальных статусов.

Такое мнение высказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, выступая на стратегической сессии «Города России – опора страны: технологии лидерства для достижения национальных целей» IX Общероссийского форума стратегического развития «Города России». Градоначальник поделился с участниками форума некоторыми примерами такого взаимодействия.

Например, в Екатеринбурге действует совет директоров, который объединяет руководителей крупнейших промышленных и строительных предприятий, а также совет ректоров вузов. Мэрия заключила с ними соглашение, которое помогает в реализации крупнейших инновационных проектов, имеющих колоссальное значение для Екатеринбурга. Это, например, такие проекты, как новый кампус УрФУ мирового уровня, развитие кластеров двойного назначения, Сухой порт, решение экологических вопросов.

За последние несколько лет Екатеринбургу удалось добиться выдающихся успехов в развитии отношений с девелоперами. По мнению Алексея Орлова, в городе их больше, чем где-либо в стране. С 2020 года введено в эксплуатацию 9 миллионов квадратных метров жилья, до 2030 года планируется построить еще столько же.

Рост жилого фонда неизбежно ведет к необходимости обеспечивать его социальной инфраструктурой. С 2021 года в Екатеринбурге ввели 20 школ, в том числе 12 – с нуля, введено 30 тысяч новых мест в школах и 4000 мест в детских садах.

Алексей Орлов также отметил результаты развития Екатеринбургской агломерации, в которую сейчас входят 14 муниципалитетов. С момента ее создания в 2020 году валовый агломерационный продукт вырос в 1,8 раза, объем инвестиций на душу населения – в 2,3 раза, отгрузка произведенных товаров – в 2 раза, средняя зарплата – в 1,6 раза.

Напомним, форум «Города России», который сегодня открылся в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», проходит под девизом «Технологии лидерства». Основной темой для обсуждения стали современные управленческие и технологические решения, которые помогают городам повышать качество жизни и создавать новые точки роста. На Урал приехали главы более 75 городов из 30 регионов России, а также представители федеральных и региональных органов власти, предприниматели, ученые.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube