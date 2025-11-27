российское информационное агентство 18+

Утром 1 декабря перекроют часть проспекта Ленина

В понедельник, 1 декабря, с 09:45 до 10:45 перекроют движение транспорта по нечетной стороне проспекта Ленина, на участке между улицами Бажова и Луначарского.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в это время пройдет церемония торжественного возложения венков и цветов к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову (проспект Ленина, 71). Мероприятие приурочено к празднованию 15-летия образования Центрального военного округа. Закрытие движения предусмотрено, чтобы пропустить праздничную колонну.

Изменения в маршрутах движения общественного транспорта не планируются.

Екатеринбург, Елена Владимирова

