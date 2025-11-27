В Верхней Пышме открыли стелу – символ героизма металлургов в годы ВОВ

27 ноября 2025 года Верхней Пышме состоялось торжественное открытие стелы – символа героического подвига металлургов, которые ковали Победу в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Построить памятную стелу было решено в связи с присвоением Верхней Пышме почетного звания «Город трудовой доблести». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 15 января 2025 года.

Верхнепышминские металлурги в годы войны не только смогли сохранить и увеличить производство стратегического металла, но и освоили новые виды продукции, необходимые фронту. Из меди Пышминского медеэлектролитного завода в военное время выпускалось около 80% снарядных гильз и патронов.

Место для сооружения определили горожане: в результате голосования 92% опрошенных выбрали площадь у главного входа в парк, расположенный на проспекте Успенском.

Основание стелы было заложено 9 мая 2025 года. На место строительства доставили пять вайербарсов (заготовка из меди), отлитых по образцу времен Великой Отечественной войны на Плавке Победы.

Стела представляет собой конструкцию высотой 25 метров. Это трапециевидное каркасное сооружение из металла, оформленное облицовочными плитами из камбулатовскогосерого гранита, отличающегося долговечностью и высокой износостойкостью, и металлическими листами, которые благодаря специальной обработке (анодированию) придают стеле эстетическую привлекательность и декоративный внешний вид. Главный элемент стелы – изображение герба города, расположенного в верхней части объекта. Также к каркасу крепятся декоративные рельефные панно, на которых отображены виды продукции военного времени, например, биметалл, легированная медь, родий, рафинированная медь. На другом панно значатся имена тружеников тыла, награжденных высокими государственными наградами того времени: Орденом Ленина, Знаком Почета, медалями «За трудовую доблесть»и «За трудовое отличие». В их числе плавильщик литейного цеха Тимофей Степайкин, директор ПМЭЗ Владимир Хренов, дежурная на электропечах цеха биметалла Капиталина Котова и другие. По южному и северному фасадам расположены светодиоды архитектурной подсветки. Автором оформительского решения стал архитектор Владимир Громада.

Символичны и год присвоения почетного звания Верхней Пышме, и месяц открытия стелы. В ноябре 1941 года на Пышминском медеэлектролитном заводе был запущен новый цех №1, который производил родий и легированную медь, необходимую для оборонной промышленности. В этот же период завод становится единственным в стране поставщиком медного порошка, оборудование для производства которого было эвакуировано из Подольска.

Напомним, что звание «Город трудовой доблести» присваивается за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, проявленные при этом массовый трудовой подвиг.

«В годы Великой Отечественной войны Верхняя Пышма, как и весь Урал, стала надёжной опорой для оборонной промышленности страны. Здесь было налажено бесперебойное производство военной и гражданской продукции. Из пышминской меди было изготовлено 80% всех снарядных гильз и патронов, выпущенных в тот период, в городе производилось 60% кобальта и было налажено единственное на тот момент производство медного порошка.

За этими рекордами стояли бессонные ночные смены и колоссальное напряжение работников предприятий. У станков работали женщины, старики, подростки. И каждый знал: от их труда зависит жизнь солдата на фронте, исход боя и судьба всей страны.

Сегодня Верхняя Пышма достойно продолжает традиции предшественников: как и 80 лет назад, здесь живут настоящие патриоты, готовые честно служить своей стране там, где это необходимо, – отметил на открытии стелы уральский полпред Артем Жога.

«Решение президента России Владимира Путина отметить Верхнюю Пышму этим почетным званием – свидетельство огромного вклада города и горожан в достижение Победы. В грозные военные годы Верхняя Пышма, как труженик и воин, была в едином строю со всей страной, помогая победить врага. На Пышминском медеэлектролитном заводе в сжатые сроки был налажен выпуск продукции для авиационной и танковой промышленности. Горожане собирали деньги на строительство боевой техники, отправляли тёплые вещи для солдат. Мы бережно храним память о событиях тех лет, о героизме, сплочённости и благородстве наших земляков. Уверен, что новый монумент поможет передать эту память нашим детям и внукам, укрепить любовь к Родине и уважение к подвигу предков», – отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Присвоение статуса «Город трудовой доблести» – это большая честь для Верхней Пышмы. Это признание на высшем государственном уровне заслуг наших предков, которые ковали Победу в тылу в годы Великой Отечественной войны. Для всех нас, ныне живущих и ныне работающих, это отличный стимул трудиться изо всех сил и делать наш город еще лучше и современнее. Хотелось бы отметить, что стела была построена в рекордные сроки. Мы помним, как закладывали ее первый камень 9 мая этого года. Прошло чуть больше полугода, и мы уже присутствуем на ее открытии. За это большие слова благодарности всем организациям и их руководителям, коллективам, которые работали на этом проекте», – сообщил на открытии стелы мэр города Иван Зернов.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

